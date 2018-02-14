Выдворенный из Украины Саакашвили подал иск в суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, в котором ответчиками указаны Государственная миграционная служба, Администрация Госпограничной службы и Министерство внутренних дел. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", - сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева в среду.

В информации отмечается, что также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы Украины отменить данное решение.