Армен Саргсян не знает о скандальном инциденте в Совете старейшин Еревана и не желает его комментировать

Выдвинутый со строны РПА кандидат в президенты Армении Армен Саргсян не знает о скандальном инциденте в Совете старейшин Еревана, произошедшем накануне, и не желает его комментировать – не имея достаточно информации. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал кандидат в президенты Армении Армен Саргсян, отметив, что во время инцидента он был в Гюмри.

«Вчера весь день я был в Гюмри, полностью вникал во все проблемы этого города – со своими трудностями, болью, а также успехами. В церкви ко мне подошел старик, который по человечески попросил меня рассказать о его трудностях президенту республики, что я и готовлюсь сделать. Так что, об инциденте я не знаю, когда узнаю – смогу ответить»,- сказал он.

Тем не менее, он подчеркнул, что не приемлет любого насилия, поскольку он – тот человек, который всегда сгтремится к диалогу.