Президенту Армении Сержу Саргсяну свои верительные грамоты вручил посол Республики Мали Тиефинг Конате

Президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня, 14 февраля, свои верительные грамоты вручил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в РА Тиефинг Конате (с резиденцией в г. Москва). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении поздравил посла с вступлением в должность и пожелал ему успехов в деле осуществления дипломатической миссии. Отметив, что Армения придает важное значение политическому диалогу и контактам со странами африканского региона, включая Мали, президент Саргсян подчеркнул, что в нашей стране готовы изучить возможности сотрудничества с Мали в разных сферах.

Серж Саргсян отметил, что, несмотря на установление дипломатических отношений между двумя странами 24 года назад, за этот период взаимодействие в основном формировалось на международных платформах. Президент Армении подчеркнул, что в современном мире географическое расстояние уже не является препятствием для углубления отношений между странами, и выразил надежду, что с назначением посла Конате двусторонние отношения между Арменией и Мали будут развиваться.

Посол Мали и президент Саргсян согласились с тем, что Мали и Армения, став независимыми государствами, унаследовали и вызовы, для противодействия которым требуются усилия, и выразили уверенность в том, что страны справятся с этими вызовами и построят хорошее будущее.

Посол Тиефинг Конате поблагодарил президента Саргсяна за прием, заверив, что своей деятельностью внесет вклад в развитие двусторонних межгосударственных связей.

Посол сообщил, что он передал президенту Мали приглашение президента Сержа Саргсяна принять участие в Саммите Франкофонии в Ереване в октябре 2018 года, и поблагодарил за приглашение. Собеседники назвали МОФ еще одной платформой для развития сотрудничества между Арменией и Мали.