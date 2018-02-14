В Малайзии родился козлик-циклоп

На ферме в малайзийском штате Сабах родился одноглазый козлик. На видео с необычным животным обратило внимание издание The Mirror, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Козлик появился на свет в воскресенье, 11 февраля. Хозяин назвал его Туэ Джабан. По словам владельца животного, заводчика коз Аванга Росли Мат Таиба, на новорожденного мутанта пришла посмотреть вся деревня.

Хозяин показал козлика ветеринарам, и те отметили, что не считая аномалии, детеныш совершенно здоров. Тем не менее, его приходится кормить через трубочку, так как у него слишком маленький рот, и он не может сосать вымя матери.

Аномалия Туэ Джабана называется циклопией. Она встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго.