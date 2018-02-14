Полиция Армении готовит материалы в связи с инцидентом на заседании Совета старейшин Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сообщалось ранее, Сразу после опубликования сведений о насилии, примененном в отношении женщин-членов Совета старейшин Еревана от оппозиционной партии «Еркир цирани» Защитник прав человека Армении обратился по поводу инцидента в Совете старейшин Еревана к генеральному прокурору – по вопросу уголовного преследования данного деяния.

Было получено разъяснение о том, что уже готовятся материалы по этому факту – в рамках УК Армении. Об этом в письменной форме сообщено руководителю оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян.

Кроме того, вопрос уголовного процесса поднят также и по поводу препятствования работе журналистов во время данного инцидента.