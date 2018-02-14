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Миллионы устройств на Android оказались заражены


Специалисты обнаружили несколько миллионов устройств на базе операционной системы Android, зараженных вредоносным ПО со скрытой функцией майнинга криптовалют. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в блоге компании Malwarebytes Labs.

По данным исследования, новый вирус способен временно превратить гаджет в механизм для добычи криптовалюты Monero. Все полученные средства автоматически перечисляются на кошелек мошенников.

Система захвата, согласно расследованию, базируется на умышленном перенаправлении запроса устройства на сайт, который блокирует гаджет объявлением о «подозрительной активности» в сети.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям защищать свои мобильные устройства наравне с персональными компьютерами.

 

 

 




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