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Каким был Тбилиси 100 лет назад


В то время по Тбилиси ходили фаэтоны, а дети купались в Куре.

В 1920-х годах в Тбилиси уже были трамваи и автомобили, но не меньшей популярностью пока еще пользовались фаэтоны, запряженные лошадьми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Тифлис, так в то время называли раскинувшийся по обе стороны Куры город, отличался своим особенным колоритом.




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