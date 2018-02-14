Каким был Тбилиси 100 лет назад

В то время по Тбилиси ходили фаэтоны, а дети купались в Куре.

В 1920-х годах в Тбилиси уже были трамваи и автомобили, но не меньшей популярностью пока еще пользовались фаэтоны, запряженные лошадьми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Тифлис, так в то время называли раскинувшийся по обе стороны Куры город, отличался своим особенным колоритом.