Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В США вертолет столкнулся с лосем


Вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал KUTV.

По данным телеканала, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, во время операции лось задел несущий винт вертолёта, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.

Как отмечается, в результате инцидента животное погибло.

 

 




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