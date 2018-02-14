В США вертолет столкнулся с лосем

Вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал KUTV.

По данным телеканала, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, во время операции лось задел несущий винт вертолёта, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.

Как отмечается, в результате инцидента животное погибло.