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23-летний юноша угнал и разобрал на части автомобиль


В отделение полиции Нор-Норка обратился некий гражданин, который сообщил, что угнали принадлежащий ему автомобиль марки «Оппель», припаркованный около пункта приема цветных металлов на улице Худякова.

Как передает «Арменпресс», благодаря предпринятым оперативным действиям, 7-го февраля сотрудникам отделения полиции Нор-Норка удалось найти похищеснный автомобиль в селе Прошян Котайскского района. Сотрудники полиции Нор-Норка готовят материалы по уголовному делу по 2 эпизодам – угон транспортного средства и кража.

9-го февраля были получены оперативные сведения о том, что указанные преступления совершил 23-летний Григор Айрапетян. После разъяснительной работы, он явился с повинной в отделение полиции Авана. Он дал признательные показания и сообщил, что сначала угнал машину, чтобы покататься, затем решил разобрать ее и продать на запчасти.

В ходе расследования сотрудники полиции воспользовались записями с камер наблюдения около пункта приема цветных металлов на улице Худякова, которые подтвердили, что угон совершил Григор Айрапетян.

Расследование продолжается.


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