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В Пакистане арестовали подозреваемых в воровстве спинномозговой жидкости


Полиция Пакистана арестовала четырех подозреваемых в воровстве спинномозговой жидкости для продажи на черном рынке. Как передает Арменпресс, об этом сообщила BBC News.

По версии следствия, арестованные действовали по сговору. Они брали жидкость у женщин, которым объясняли, что должны взять образцы крови для получения финансовой помощи от властей провинции Пенджаб. У согласившихся они брали спинномозговую жидкость и продавали на черном рынке. Предположительно, подозреваемые смогли обмануть 12 женщин.

Полиция смогла выйти на след преступников благодаря отцу 17-летней девушки, которая прошла процедуру и чувствовала нетипичную слабость.

 

 




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