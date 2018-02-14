В Пакистане арестовали подозреваемых в воровстве спинномозговой жидкости

Полиция Пакистана арестовала четырех подозреваемых в воровстве спинномозговой жидкости для продажи на черном рынке. Как передает Арменпресс, об этом сообщила BBC News.

По версии следствия, арестованные действовали по сговору. Они брали жидкость у женщин, которым объясняли, что должны взять образцы крови для получения финансовой помощи от властей провинции Пенджаб. У согласившихся они брали спинномозговую жидкость и продавали на черном рынке. Предположительно, подозреваемые смогли обмануть 12 женщин.

Полиция смогла выйти на след преступников благодаря отцу 17-летней девушки, которая прошла процедуру и чувствовала нетипичную слабость.