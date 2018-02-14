Мы хотим избрать своего патриарха: Гаро Пайлан

Депутат турецкого Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан высказался против решения турецких властей оставить архиепископа Арама Атешяна на посту местоблюстителя Константинопольского патриарха. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Twitter.

«Для назначения своего ставленника они сплели клубок интриг. Однако мы не принимаем навязанного исполнителя. Мы хотим избрать своего патриарха»,- пишет он.

Как сообщалось ранее, офис губернатора Стамбула в конце концов откликнулся на письмо армянской стороны, посланное несколько месяцев назад в связи с выборами армянского патриарха, заявив, что не признает архиепископа Гарегина Бекчяна местоблюстителем патриарха, сообщает газета «Агос».

В письме, подписанном вице-губернатором Стамбула Исмаилом Гултекином, говорится, что армянский патриарх Стамбула Месроп Мутафян все еще жив, и поэтому нет никакой необходимости в избрании нового патриарха.

Офис губернатора Стамбула отмечает, что проблемы со здоровьем считаются недостаточными для того, чтобы объявить должность патриарха вакантной, поэтому архиепископ Арам Атешян продолжает свою должность патриархального викария, и все процессы, связанные с избранием Бекчяна в качестве местоблюстителя патриарха, признаны недействительными.

В письме указывается, что все решения, принятые архиепископом Бекчяном, также считаются недействительными.

Ожидается, что Армянская Патриархия вскоре опубликует заявление в этой связи.

Кроме того, известно, что канцелярия губернатора Стамбула пригласила лидеров армянской общины Турции на встречу, которая состоится 7 февраля. На встрече будет обсуждаться вопрос об избрании патриарха. В ней примет участие министр внутренних дел. Религиозный совет Константинопольский патриархии ААЦ принял решение о том, что архиепископ Арам Атешян продолжит служить наместником патриарха. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает армянская газета Стамбула «Жаманак».

В соответствии с письмом, полученным от министерства внутренних дел Турции относительно избирательного процесса патриархии, 9 февраля по приглашению председателя религиозного совета Саака Машаляна под руководством Атешяна состоялась встреча духовным отцов.

По данным газеты, избранный местоблюстителем патриарха архиепископ Гарегин Бекчян не принимал участия в собрании, так как ранее заявил Машаляну о своем намерении уйти в отставку.

Во время встречи было принято решение о необходимости соблюдения требований письма, направленного министерством внутренних дел. В частности, было решено вернуться к ситуации, которая предшествовала встрече религиозного совета 26 октября 2016 года, когда Месроп Мутафян по-прежнему считался патриархом. Кроме того, Арам Атешян продолжит свою деятельность в качестве местоблюстителя патриарха.

В ходе встречи священнослужители подчеркнули, что выборы Патриарха должны состояться в надлежащее время.

Позже архиепископ Гарегин Бекчян заявил о том, что покидает Стамбул.