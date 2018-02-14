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Южная Корея покроет расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде


Республика Корея оплатит расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в размере $2,86 млн. Как объявило в среду министерство объединения страны, средства будут выделены из бюджета Комиссии по сотрудничеству с Севером, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сеул оплатит расходы, связанные с пребыванием на Юге северокорейских артистов, болельщиков и демонстрационной команды тхэквондистов, число которых превышает 300 человек. "Финансовая поддержка будет оказана делегации КНДР, а также совместным проектам культурного сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

 

 




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