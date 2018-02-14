Макрон: Франция нанесет военный удар по Сирии, если будет доказано применение химоружия

Франция готова незамедлительно нанести военный удар по Сирии, если будут предоставлены доказательства применения сирийской армией химического оружия против мирного населения. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник президент республики Эмманюэль Макрон, передало Agence France-Presse.

"Мы нанесем удар по тому месту, где это было бы совершено, или где это было бы организовано. "Красная черта" будет соблюдаться", - сказал он, отвечая на встрече с журналистами президентского пула на вопрос о возможном ответе Франции на использование в Сирии химоружия.

Одновременно Макрон подчеркнул, что до сих пор Париж не получил убедительных доказательств использования таких запрещенных вооружений в Сирии. "Сегодня мы не имеем подтверждения со стороны наших служб о том, что химическое оружие, запрещенное международными договорами, использовалось против гражданского населения", - отметил французский президент.



