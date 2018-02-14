Рост на 30% армяно-китайского товарооборота впечатляет, однако активная работа продолжается: Абаджян

Рост на 30% армяно-китайского товарооборота впечатляет, однако активная работа продолжается. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал торговый представитель Армении в КНР Грант Абаджян.

-Г-н Абаджян, Китай является важным торговым партнером Армении. Какие шаги предпринимаются для укрепления экономических связей, привлечения китайских инвестиций и увеличения экспорта из Армении в Китай?

-Несомненно, что Китай является важным торговым партнером Армении. В прошлом году осуществлялись разнообразные мероприятия – как в Пекине, так и в других городах и областях Китая. Состоялись встречи как с государственными, так и частными организациями, которым была представлена ситуация в экономике Армении, инвестиционное поле, его привлекательность. Проводились предметные обсуждения по поводу торгово-экономических отношений. Мы пытались представить китайским партнерам полную и правдивую информацию о ситуации в Армении и регионе, с учетом того, что у многих из них вообще не было информации, или же имелась искаженная информация, что могло препятствовать развитию инвестиционных намерений.

Проведенная работа привела к росту на 30% армяно-китайского товарооборота, что впечатляет, однако активная работа продолжается.

-В прошлом году в присутствии посла и вас открылся офис по сотрудничеству Армении с Китаем. Насколько там представлен армянский бизнес и как вы готовитесь привлечь армянских экспортеров, используя эту площадку?

-Как мы много раз говорили, в ноябре в городе Цинтао – по предложению и при финансировании Центра инновационного сотрудничества, открылся офис по сотрудничеству Армении с Китаем, где созданы новые возможности для открытия филиалов предприятий, представления своей продукции и ее реализации. За последние недели я встречался в Армении с представителями различных компаний, обсуждая с ними возможности и препятствия для их вхождения на китайский рынок. Это были компании по производству вина и алкогольных напитков, консервов, шоколада и пр.

Среди армянских бизнесменов велик интерес к китайскому рынку, однако велики и риски, поэтому предприниматели проявляют осторожность.

С учетом всего этого, мы – в сотрудничестве с госорганами и частным сектором обеих стран, пытаемся сделать китайский рынок более понятным и досягаемым для армянского бизнеса.

-В последнее время много говорится о таргетировании китайского рынка в качестве туристического. Что делается для увеличения притока китайских туристов в Армению?

-На сегодня китайский рынок является важным туристическим рынком не только для Армении, и здесь важным является также отсутствие информации об Армении, или же искаженные сведения о ней. Ведется работа по распространению должной информации на он-лайн площадках, где размещаются видеоролики об Армении, специально переведенные на китайский язык. Ведется и более адресная работа с туроператорами и пр. Ожидается участие Армении в ряде международных выставок.

В 2017 году торговый оборот между Арменией и Китаем составил 604 млн 486.6 հтысяч долларов, что больше, чем в 2016-м году, на 33.3%. Китай – на втором месте, уступая лишь РФ. Доля Китая в общем торговом обороте - 9.1%.