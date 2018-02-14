Умер супруг королевы Дании принц Хенрик

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик умер 13 февраля в возрасте 83 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба королевского дворца.

"Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 в замке Фреденсборг. Рядом с принцем находились Ее Величество королева и два сына", - говорится в сообщении.

Принц почувствовал себя хуже две недели назад во время отдыха в Египте. После медицинского осмотра он был доставлен в Данию и с 28 января лечился в Королевской больнице Копенгагена. Обследование выявило у него доброкачественную опухоль в легком. Также сообщалось, что причиной недомогания принца Хенрика была легочная инфекция.

По собственному желанию его выписали из больницы 13 февраля и доставили в резиденцию датской королевской семьи Фреденсборг.

В прошлом году принц заявил, что не хочет быть похороненным рядом с супругой. Кроме того, последние несколько лет он заявлял журналистам, что недоволен жизнью при дворе и своим титулом. В конце 2015 года принц Хенрик отказался от него после того, как ушел на пенсию. После этого королевский дворец объявил, что принц страдает быстро прогрессирующей деменцией (приобретенное слабоумие).

В 2017 году королева Маргрете II и принц Хенрик отметили золотую свадьбу - 50-летие совместной жизни. Наследная принцесса Маргрете в 1967 году вышла замуж за французского дипломата графа Анри де Лаборда де Монпеза, который принял датское имя Хенрик. Маргрете взошла на престол в 1972 году, сейчас ей 77 лет.





