Трамп назначил главой Агентства нацбезопасности США генерал-лейтенанта Накасоне

Президент Дональд Трамп назначил новым директором одного из самых засекреченных в США разведведомств Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник в Twitter специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Накасоне, кандидатуру которого должен еще утвердить Сенат Конгресса, одновременно возглавит и Киберкомандование ВС США.

54-летний Накасоне с октября 2016 года руководит Киберкомандованием Армии США (Сухопутных войск). Начинал службу в разведке. Участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

Нынешний директор АНБ и глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, занимавший эти посты с 2014 года, объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.