Европейские индексы - 13-02-18

МОСКВА, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.70% и составил 12196.50 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.60% и составил 5109.24 пункта, британский FTSE снизился на 0.13% и составил 7168.01 пункта, российский MICEX вырос на 1.37% и составил 2250.63 пункта, а RTSI вырос на 1.34% и составил 1223.94 пункта.