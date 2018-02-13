Главы спецслужб США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в конгресс

Руководители ведущих спецслужб США заявили, что уже фиксировали попытки России вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в американский конгресс.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», во вторник директор ЦРУ Майк Помпео, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и директор национальной разведки США Дэниэл Коутс выступали на слушаниях в комитете по разведке сенате. Руководителям был задан вопрос, видели ли они попытки России повлиять на предстоящие выборы, все трое ответили утвердительно.

При этом главы спецслужб отказались сообщить детали, пообещав сделать это в закрытой части слушаний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.