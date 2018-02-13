МАК назвал обледенение датчиков основной причиной крушения Ан-148

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) рассказала о первых результатах расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-148. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РБК, говорится в сообщении МАК.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева», — считают в МАКе.

В ходе всего полета обогрев всех трех приемников полного давления (это устройства, которые собирают данные о давлении воздуха, действующего на самолет во время полета) находился в выключенном состоянии.

Особая ситуация в самолете, как рассказали в авиационном комитете, начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета. В этот момент самолет находился на высоте около 1,3 тыс. м и следовал со скоростью 465–470 км/ч. Тогда системы лайнера, как рассказали в МАКе, впервые зафиксировали расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров (который измеряет высотно-скоростные параметры и выдает их на бортовые системы в виде электрических цифровых сигналов) — первого приемника полного давления — и аналогичного резервного прибора.

Примерно 25 секунд расхождения в этих данных, как уточнили в МАКе, достигли порядка 30 км/ч. «Появилось разовое сообщение экипажу: «Приборная — СРАВНИ», — сообщили в авиационном комитете, добавив, что похожее сообщение было зарегистрировано снова примерно через 50 секунд. Тогда самолет, по информации специалистов, уже находился на высоте около 2 тыс. м, при этом скорость Ан-148, по информации первого модуля воздушных параметров, была больше и продолжала расти, а по данным второго модуля — продолжала падать.