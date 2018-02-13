Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Эстонии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 13 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Эстонии в Армении Каи Каарельсона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян поблагодарил эстонскую сторону за поддержку процесса подписания расширенного и всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с Европейским союзом и отметил, что Армения планирует как можно скорее осуществить процесс ратификации.

Коснувшись дальнейшего развития и расширения армяно-эстонских отношений, Карен Карапетян подчеркнул, что этот вопрос подробно обсуждался в Давосе во время встречи с его эстонским коллегой. Премьер-министр подчеркнул важность расширения двустороннего экономического сотрудничества, увеличения объема торгового оборота и необходимости организации и проведения бизнес-форумов для реализации нынешнего потенциала. Карен Карапетян подчеркнул, что для эстонского бизнеса Армения может быть интересна для выхода на рынки ЕАЭС и Ирана.

Посол отметил важность развития экономического сотрудничества и выразил готовность внести свой вклад в осуществление соответствующих мер. Он подчеркнул, что Эстония также заинтересована в расширении и углублении отношений с Арменией.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с обменом опытом Эстонии в цифровой повестке дня Армении.