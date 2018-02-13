Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян посетил основную школу N1 города Аштарак.

Как сообщает Арменпресс, Армен Саркисян прошелся по школе, где учится более 700 учеников. Он ознакомился с возможностями учебного заведения, побывал в классных комнатах, побеседовал с учениками и учителями, ознакомился с организацией учебного процесса и программами.

13 февраля Армен Саргсян также провел встречи в Ширакской области, в Гюмри.