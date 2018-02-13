Армен Саркисян посетил город Гюмри

Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян 12 февраля посетил город Гюмри.

Как сообщает Арменпресс, первой остановкой Армена Саркисяна в Гюмри была церковь Св. Богородицы. Многие жители Гюмри собрались у церкви, увидев Армена Саркисяна, и вспоминали его визит в Гюмри 21 год назад в качестве премьер-министра.

«Я приехал в Гюмри, чтобы посмотреть и услышать. На следующей встрече с президентом Армении мы должны обсудить предложение президента Республики, которое является большой честью для меня, но кроме чести, есть ответственность. Независимо от того, насколько ограничены полномочия президента, он обладает большими полномочиями, не административными, но являясь президентом республики, и я отношусь к этой ответственности очень серьезно. Я попросил президента Армении дать мне возможность обсудить, подумать и спланировать», - сказал Армен Саркисян.