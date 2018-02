Британский режиссер Пол Кинг, снявший фильмы "Приключения Паддингтона" (Paddington, 2014) и "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2, 2017), может в ближайшее время приступить к съемкам новой картины о кондитере Вилле Вонке, персонаже детской сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety.

На данный момент кинокомпания Warner Bros. ведет переговоры с Кингом. Сценарий к новой киноленте уже готов. Над ним трудился Саймон Рич, который известен своими сценариями к мультфильму "Головоломка" (Inside Out, 2015) и сериалу "Мужчина ищет женщину" (Man Seeking Woman, 2015-2017). Кресло продюсера займет Дэвид Хейман, работавший с Кингом над серией фильмов о приключениях медвежонка Паддингтона. Детали сюжета, предполагаемый актерский состав и дата выхода картины пока держатся в тайне.

Книга "Чарли и шоколадная фабрика" была опубликована в 1964 году и рассказывала о приключениях мальчика Чарли на шоколадной фабрике кондитера Вилли Вонки. В 1971 году на экраны вышла картина "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (Willy Wonka & the Chocolate Factory), режиссером которой был Мэл Стюарт, с Джином Уайлдером в главной роли. Вторая экранизация, снятая Тимом Бертоном, появилась в 2005 году под названием "Чарли и шоколадная фабрика" (Charlie and the Chocolate Factory). Роль кондитера Вонки исполнил Джонни Депп.