Саакашвили продолжит организовывать митинги на Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили с Украины в Польшу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что намерен продолжать организовывать митинги на Украине и найдет возможность лично в них участвовать.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Мы с моими друзьями вместе организуем массовые протесты на Украине и мирно отодвинем олигархов от власти. Когда нас будет миллион, их (власти Украины — ред.) никто спрашивать не будет. Это движение будет расширяться. Я найду момент к нему физически присоединиться на территории Украины", — заявил политик.

Он также сказал, что намерен увидеться с семьей. "У меня есть планы увидеться со своей семьей в Нидерландах, а потом я буду передвигаться по всей Европе и заниматься политической деятельностью", — сказал Саакашвили.