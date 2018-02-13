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Российские компании будут участвовать в восстановлении нефтегазовых месторождений в Сирии


Дорожная карта по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли между Россией и Сирией предусматривает восстановление и разработку новых нефтегазовых месторождений в этой арабской стране, а также геологоразведку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас подписана отдельная дорожная карта, смотрим не только электроэнергетику, но и нефтегаз. [По нефтегазу] в основном восстановление месторождений и [разработка] новых месторождений", - сказал он, но отказался называть конкретные компании.



 




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