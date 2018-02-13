Психологи из США научились предсказывать разводы и измены

Ученые из университета Флориды разработали простой психологический тест, который позволяет достаточно точно предсказать, изменят ли молодожены друг другу в ближайшие четыре года жизни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

"Социальные сети и глобальная сеть сделали практически безграничными наши возможности по поиску альтернативных партнеров для ведения личной или семейной жизни. По этой причине нам крайне важно понимать то, что заставляет часть мужчин и женщин противостоять этому соблазну, а других – поддаваться ему", — заявил Джим Макналти (Jim McNulty) из университета Флориды в Таллахасси (США).

Как отмечает Макналти, идея провести подобное исследование появилась у его команды после того, как он обратил внимание на ужасающую статистику по разводам в США – сегодня, по словам психолога, каждая вторая семейная пара распадается через несколько лет брака.

Пытаясь понять, почему это происходит, Макналти и его коллеги собрали группу из трех сотен парней и девушек, недавно ставших супругами, за жизнью которых ученые следили на протяжении последующих 3,5 лет.

За это время часть пар успела распасться, а другие половинки находились в натянутых отношениях из-за измен, что позволило ученым понять, какие биологические и психологические факторы негативно влияют на крепость семейных уз.

Как оказалось, вероятность их распада зависела от одной неочевидной, но очень простой вещи – того, как сильно привлекали и парней, и девушек симпатичные лица незнакомых людей. К примеру, молодожены, долго смотревшие на фотографии привлекательных мужчин и женщин, которые им показывали ученые, заметно чаще разрывали свои отношения в последующие годы, чем те семейные пары, которые тратили на эту процедуру чуть меньше времени.

Аналогичные тенденции проявлялись в субъективной оценке красоты незнакомых людей – чем менее красивыми казались эти фотографии молодоженам, тем реже они изменяли друг другу. Даже небольшие различия в реакции как отмечают психологи, очень сильно влияли на силу семейных связей, повышая или понижая вероятность их распада на несколько десятков процентов.

Как подчеркивает Макналти, подобные различия появлялись не по вине самих добровольцев – они являются, по мнению ученых, следствием каких-то биологических различий в работе мозга и других частей тела человека. Иными словами, "сознательно" повысить вероятность измены или распада брака или же уменьшить ее в принципе нельзя.

"Люди не всегда понимают, что они делают и зачем они это делают. Подобные процессы не требуют приложения каких-то усилий от человека и являются спонтанными, и на них может влиять биология или какие-то детские комплексы и впечатления", — объясняет психолог.

Несмотря на невозможность исправить эти проблемы, подобные знания, как считает Макналти, могут помочь психологам подбирать правильные стратегии для борьбы с семейными трудностями, которые испытывают их клиенты.