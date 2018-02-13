Пакистан признал списки запрещенных СБ ООН террористических группировок

Президент Пакистана Мамнун Хусейн утвердил поправки в закон о борьбе с терроризмом от 1997 года, наделяющие власти страны правом применять ограничительные меры в отношении лиц и группировок, признанных террористическими Советом Безопасности ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Dawn, соответствующее постановление глава государства подписал в конце минувшей недели. В соответствии с изменениями, отныне компетентные органы наделены полномочиями замораживать банковские счета и опечатывать принадлежащие предполагаемым террористам помещения.

"Данный шаг поставит точку в продолжающемся уже долгое время вопросе о двойственном статусе группировок "Джамаат-уд-Дава" и "Фалах-е-Инсания", поместив их в категорию запрещенных", — пишет издание.