Президент Турции Эрдоган снова обвинил США в борьбе против Турции

Президент Турции Эрдоган снова затронул вопрос действий в Сирии США и обвинил США в борьбе против Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Во время заседания фракции партии «Справедливость и развитие» президент Турции Эрдоган сказал, что США должны прекратить «театр» в Сирии с борьбой против террористической группировки «Исламское Государство», которая оборачивается борьбой против Турции.

Он прокомментировал также заявление командующего международной коалицией во глав е с США в Сирии и Ираке Поля Фанга.

«Нам говорят: "если нас ударят, мы жестко ответим". Те, кто это говорит это, никогда в жизни не пробовал османской затрещины», – добавил президент Турции.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.