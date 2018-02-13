Аббас не исключил проведения палестино-израильской конференции в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас не исключил возможности проведения конференции по Палестине в Москве или Париже, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не хотим, чтобы США были единственным посредником, но мы и не отвергаем США. Мы хотим, чтобы посредничество было многосторонним, что последует из проведения международной конференции. Которая может пройти будь то в Москве или в Париже, любая конференция", — заявил Аббас на брифинге в Московской Соборной мечети.

По его словам, после такой конференции будет создан международный механизм.