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Аббас не исключил проведения палестино-израильской конференции в Москве


Президент Палестины Махмуд Аббас не исключил возможности проведения конференции по Палестине в Москве или Париже, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не хотим, чтобы США были единственным посредником, но мы и не отвергаем США. Мы хотим, чтобы посредничество было многосторонним, что последует из проведения международной конференции. Которая может пройти будь то в Москве или в Париже, любая конференция", — заявил Аббас на брифинге в Московской Соборной мечети.

По его словам, после такой конференции будет создан международный механизм.

 

 




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