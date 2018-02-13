Аббас не исключил проведения палестино-израильской конференции в Москве
Президент Палестины Махмуд Аббас не исключил возможности проведения конференции по Палестине в Москве или Париже, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не хотим, чтобы США были единственным посредником, но мы и не отвергаем США. Мы хотим, чтобы посредничество было многосторонним, что последует из проведения международной конференции. Которая может пройти будь то в Москве или в Париже, любая конференция", — заявил Аббас на брифинге в Московской Соборной мечети.
По его словам, после такой конференции будет создан международный механизм.
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