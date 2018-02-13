Посол Волынкин с сожалением завершит свою миссию в Армении

Посол России в Армении Иван Волынкин очень рад, что имел возможность работать в Армении.

В беседе с Арменпресс в связи с завершением дипломатической миссии Волынкин сказал, что за пять лет своего пребывания в должности он вложил весь свой потенциал в развитие армяно-российских отношений.

«Я могу заверить, что за эти пять лет я вложил весь свой потенциал в наши отношения, чтобы отношения между нашими государствами и народами развивались во всех направлениях ускоренными темпами. Честно говоря, я очень рад, что у меня была возможность работать в Армении, где живут замечательные люди. Я уйду с большим сожалением, но в то же время с незабываемыми и яркими воспоминаниями», - сказал посол.

Срок полномочий Ивана Волынкина в качестве посла закончится 22 марта.