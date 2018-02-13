МЭА: США к концу года станут лидерами по добыче нефти, обогнав РФ и Саудовскую Аравию

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что США за счет роста сланцевой добычи могут обогнать ближайших конкурентов - Россию и Саудовскую Аравию - и к концу 2018 года стать лидером среди производителей. Такая оценка содержится в февральском отчета агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По их оценке, всего за три месяца - с ноября по январь - добыча нефти в США выросла на "колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию". "А к концу этого года США могут обогнать Россию и таким образом стать глобальным лидером в производстве нефти", - заключили аналитики МЭА.

Агентство также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,2 млн баррелей.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году вырос до 1,4 млн баррелей в сутки.





