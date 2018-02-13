США намерены к 2023 году отправить корабль в пилотируемый полет вокруг Луны

Первый пилотируемый полет вокруг Луны создаваемый США космический корабль многоразового использования Orion совершит не позднее 2023 года. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в понедельник Белым домом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в этом документе, на строительство капсулы Orion и предназначенной для ее вывода в космос тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в следующем финансовом году намечается ассигновать $3,7 млрд. Это позволит "держать [данные] программы на пути к проведению испытательного запуска и первого пилотируемого полета вокруг Луны к 2023 году", говорится в бюджетном запросе, направленном на рассмотрение Конгресса США.





