В Армении инженеры ЮВО дооборудуют трассы для проведения АрМИ-2018

Военные инженеры российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершают оборудование трасс для проведения состязаний в конкурсах Армейских международных игр «АрМИ-2018» на танкодромах полигонов «Камхуд» и «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие в течение месяца оборудовали дорожную полосу и препятствия для проведения отборочных этапов конкурсов «Танковый биатлон», «Безопасная среда», «Суворовский натиск», «Автомобильное ралли» и др. с использованием штатных бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и автомобильной специальной военной техники.

В преддверии соревнований на танкодромах проведена очистка дорожного полотна от взрывчатых веществ и предметов с использованием миноискателей «Коршун» и расчетов кинологов с минно-розыскными собаками.

В оборудовании трасс на высокогорных полигонах ЮВО в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.