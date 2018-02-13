Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща модернизировать армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо проводить совместную работу по модернизации армий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами — вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", — заявил Лукашенко во время заседания Совета безопасности страны. Слова президента приводит его пресс-служба.

При этом, по мнению белорусского президента, Россия могла бы сыграть важную роль в процессе модернизации вооруженных сил стран ОДКБ.