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Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща модернизировать армии


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо проводить совместную работу по модернизации армий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами — вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", — заявил Лукашенко во время заседания Совета безопасности страны. Слова президента приводит его пресс-служба.

При этом, по мнению белорусского президента, Россия могла бы сыграть важную роль в процессе модернизации вооруженных сил стран ОДКБ.

 




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