ЦБ оставил неизменной ставку рефинансирования – 6%

На заседании 13-го февраля Совет ЦБ Армении решил оставить неизменной ставку рефинансирования – 6%.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, в январе 2018 года была зафиксирована инфляция в размере 2.7% - примерно столько же, сколько и в январе прошлого года, в каковых условиях инфляция за 12 месяцев, по результатам на конец месяца, составила 2.7%, причем, показатели прямого и непрямого воздействия налоговых и таноженных реформ оказались в пределах ожидаемых со стороны ЦБ Армении.

Фактические развития во внешнем секторе, в основном, выражаются в сохранении тенденций роста мировой экономики и сохранением среды роста цен на некоторых международных рынках. В этих условиях ЦБ Армении продолжает ожидать слабые инфляционные влияния – параллельно росту внешнего спроса.

Совет ЦБ Армении оценивает рост экономической активности в четвертом квартале 2017 года как обусловленный, в основном, ростом в сферах услуг и промышленности. Высокая экономическая активность сопровождалась быстрым ростом внутреннего частного спроса, что способствует расширению финансово-кредитной политики и сравнительно высокому рросту кредитования экономики со стороны финансовой системы. Тем не менее, для обеспечения стабильности восстановления спроса пока требуется сохранение финансово-кредитных стимулов, тем более, в условиях ослабления дополнительных инфляционных ожиданий.

С учетом вышесказанного, Совет ЦБ Армении считает целесообразным и решил оставить неизменной ставку рефинансирования – 6%.

В то же время, Совет ЦБ Армении считает, что в свете прогнозируемых развитий, в среднесрочных перспективах будет необходимо постепенно нивелировать стимулирующие финансово-кредитные условия, - для осуществления инфляционных целей. В результате ожидается, что инфляция будет плавно нарастать, колеблясь в допустимых пределах, стабилизируясь в дальнейшем вокруг целевого показателя.

В случаях проявления рисков отклонения от перспектив экономического развития и восстановления траектории инфляции ЦБ Армении будет корректировать направления своей финансово-кредитной политики.

Подробная информация по поводу данных, положенных в основу рещения об определении ставки рефинансирования будет представлена в Докладе об инфляции, который будет опубликован до 27-го февраля 2018 года.