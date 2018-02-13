Микаэл Микаэлян не преодолел квалификационный этап: XXIII зимние Олимпийские игры

Армянские спортсмены стартуют в борьбе на XXIII Зимних Олимпийских играх.

Как передает «Арменпресс», в спринтовой дистанции на 1,5 км Микаэл Микаэлян показал результат 3:37.40 мин и занял 72-е место. Таким образом, Микаэл Микаэлян не преодолел квалификационный этап на XXIII зимних Олимпийских играх, который прошли спортсмены, занявшие 1-30 места.

В женском спринте должна была участвовать Катя Галстян, однако она не была заявлена.

Армению на XXIII Зимних Олимпийских играх представляют 3 спортсмена - Катя Галстян, Микаэл Микаэлян, Ашот Карапетян.

Второй старт Кати Галстян состоится15-го февраля, Микаэла Микаэляна - 16-го февраля, 18-го февраля Ашот Карапетян выступит в слаломе.

XXIII Зимние Олимпийские игры стартовали в Пхенчхане 9 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 дисциплинах.