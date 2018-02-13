Программа по переоснащению ААЭС будет продолжаться: в первые 5 месяцев 2018-го года последует фаза активной реконструкции

Программа по реконструкции и переоснащению ААЭС будет продолжаться. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. По его словам, осуществлены и продолжают осуществляться довольно большие инвестиции по обеспечению стандартов безопасности. В данный момент - в первые 5 месяцев 2018-го года последует фаза активной реконструкции.

«Мы осуществили и продолжаем осуществлять довольно большие инвестиции по обеспечению стандартов безопасности. Большая часть инвестиций по программе продления срока эксплуатации АЭС направляются именно на повышение уровня безопасности. В результате у нас будет увеличение мощности на 10%»,- сказал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. Коснувшись заявлений о необходимости закрытия Армянской АЭС, Айк Арутюнян сказал, что никогда и не утверждалось, что ААЭС должна работать вечно. По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) периодически проводит исследования и представляет результаты.

Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении сроков эксплуатации второго энергоблока АЭС. «Мы планируем, что программа по реконструкции и переоснащению ААЭС продлит ее работу. В ЕС такие же блоки были продлены на срок не 10 лет, а 30 лет. Никогда и не утверждалось, что ААЭС должна работать вечно. Мы осуществили и продолжаем осуществлять довольно большие инвестиции по обеспечению стандартов безопасности. Большая часть инвестиций по программе продления срока эксплуатации АЭС направляются именно на повышение уровня безопасности», – сказал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. По его словам, за 1995-2015 годы в этом направлении было инвестировано около 150 млн долларов.