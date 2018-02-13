Известный итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

Основатель итальянской компании-производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо откроет магазин по продаже подделок своей продукции, как передает Арменпресс, об этом сообщает Dazed.

Подделки под брендом Deisel продаются официально. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей». «Фейки всегда делали аутсайдеры, — сказал Ренцо Россо. — Но я уважаю людей, которые признают собственное несовершенство, и тем более тех, кто не стесняется носить то, что им хочется».

Продажа поддельных вещей с лейблом Deisel начнется 13 февраля, но они уже рекламируются в Instagram бренда.