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Робота-собаку научили открывать двери


Специалисты из американской Boston Dynamics научили робота-собаку открывать двери. Наглядная демонстрация размещена на YouTube-канале компании. На представленном ролике разыгрывается драма, в которой робот не может выбраться из помещения, пока ему на помощь не приходит такой же робот, но с манипулятором, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Процесс «побега» занял около 15 секунд. Компания Boston Dynamics в настоящее время принадлежит японской SoftBank. Американский разработчик известен антропоморфным роботом Atlas и четвероногим BigDog.




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