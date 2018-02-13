Робота-собаку научили открывать двери

Специалисты из американской Boston Dynamics научили робота-собаку открывать двери. Наглядная демонстрация размещена на YouTube-канале компании. На представленном ролике разыгрывается драма, в которой робот не может выбраться из помещения, пока ему на помощь не приходит такой же робот, но с манипулятором, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Процесс «побега» занял около 15 секунд. Компания Boston Dynamics в настоящее время принадлежит японской SoftBank. Американский разработчик известен антропоморфным роботом Atlas и четвероногим BigDog.