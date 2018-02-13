Роухани заявил, что 98% жителей Ирана поддерживают политическую систему страны

Более 98% жителей Исламской Республики Иран (ИРИ) поддерживают действующую в стране политическую систему. С таким заявлением, как сообщает агентство Fars News Agency, выступил во вторник президент ИРИ Хасан Роухани во время совещания в Тегеране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Желаете ли вы быть свободными или жить при тирании? Желаете ли вы коллективное управление или чью-то единоличную власть? Более 98% единодушно вам ответят, что они за Исламскую Республику", - сказал Роухани.

В настоящее время в Иране действует конституция, одобренная на всенародном референдуме в декабре 1979 года, последние поправки к ней были приняты на референдуме 28 июля 1989 году. Государственная власть осуществляется независимыми друг от друга законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, которые находятся под контролем политического и духовного руководителя страны.



