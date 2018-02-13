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Около 1 млрд человек отправляют в день через WhatsApp 55 млрд сообщений


Основные причины успеха мессенджера WhatsApp кроются в его надежности и простоте. С таким заявлением выступил в понедельник в Дубае Нирадж Арора, вице-президент по развитию бизнеса компании WhatsApp Inc., создавшей всемирно известную систему обмена сообщениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он выступил на 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit).

По словам Ароры, "число активных пользователей WhatsApp в месяц достигло 1,3 млрд человек, при этом ежедневно мессенджером пользуются около 1 млрд человек, отправляющих порядка 55 млрд сообщений". При этом вице-президент заверил, что "текстовые послания и голосовые сообщения защищаются методом сквозного шифрования (end-to-end)".

 

 




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