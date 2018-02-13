Наш взгляд направлен только в будущее: Бако Саакян
13 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в состоявшемся на площади Возрождения многотысячном митинге, посвященном 30-летию Арцахского национально-освободительного движения, и выступил с речью. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
На мероприятии присутствовали второй Президент Республики Арцах Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ветераны Арцахского движения, высокопоставленные должностные лица, представители Армении и Диаспоры, гости из-за рубежа.
Выступление
Президента Республики Арцах Бако Саакяна
на площади Возрождения в ходе митинга, посвящённого 30-летию Арцахского национально-освободительного движения
«Многоуважаемый Президент Аркадий Гукасян!
Высокопреосвященнейший Владыка!
Дорогие соотечественники!
Уважаемые ветераны Арцахского движения!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю всех, весь наш народ с 30-летием Арцахского движения!
1988-ый год стал переломным годом в истории армянского народа. В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине.
Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности.
Находясь вопреки своей воле в составе чуждого и искусственно созданного Азербайджана, Арцах был обречён на гибель и изгнание армянского населения. Такой судьбы удостоился Нахиджеван, другие армянские территории, насильно присоединённые к Азербайджану. Многие нацменьшинства в этой стране были подвергнуты насильственной ассимиляции и исчезли с исторической арены.
У нас не было альтернативы, и мы никогда не смирялись с неволей, предпринимая многочисленные попытки освободиться от чужеродного ига. Как сказал в своё время известный академик Андрей Сахаров, эта борьба для армян является вопросом жизни и смерти, а для Азербайджана - амбиций.
При всём этом Арцахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами.
В ответ на это власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества.
В результате этой геноцидальной политики сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей нашей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики.
Азербайджан продолжает эту антигуманную политику и сегодня. Бакинские власти не отказались от своей цели решить арцахскую проблему силовым путём, устраивая разные провокации, ежедневно нарушая режим перемирия, проводя агрессивную политику против Арцаха и Армении в информационной, политической, дипломатической и других плоскостях. А в апреле 2016-го года Азербайджан, совершив полномасштабное нападение, планировал посредством блиц-крига уничтожить арцахскую государственность. Все эти попытки провалились, и противник был отброшен назад, понеся значительные людские, материальные и моральные потери. Так было и так будет всегда!
Гарант этого - наша мощная армия, крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора, наш народ, созидающий своими силами собственную страну и своё светлое будущее, патриотическое и сильное поколение независимости, закалённое в ходе защиты родины.
Армия обороны и армянские вооружённые силы являются одним из самых больших достижений нашей национально-освободительной борьбы, нашей независимой государственности, самым надёжным гарантом обеспечения безопасности нашего народа и родины, её естественного развития, одним из самых действенных факторов сохранения стабильности и мира в регионе.
Вечная слава нашей героической армии-освободительнице!
Государство и впредь сделает всё возможное для укрепления обороноспособности страны, обеспечения высокого уровня боеспособности наших вооружённых сил, оснащения армии современной техникой.
В этой борьбе за выживание мы, к сожалению, несём также невосполнимые потери. Ради святого дела защиты Родины своей жизнью пожертвовали лучшие сыны нашего народа. Они - не жертвы, они - павшие герои, которые бессмертны и продолжают осуществлять свою святую миссию по защите отечества, вдохновляя и обязывая самоотверженно служить родине, работать во славу её развития и усиления её мощи.
Все наши потери - незаживающие раны, и они всегда останутся в памяти и истории нашего народа.
Дорогие соотечественники!
Дух и завет 1988-го года спустя тридцать лет остаются для нас ориентирами, и наш взгляд обращён только в будущее.
Мы продолжим созидать и обустраивать независимую демократическую и социальную страну, ещё более укреплять триединство Армения-Арцах-Диаспора. Независимая государственность - наша самая большая ценность, и наш общий долг - сделать всё от себя зависящее для её последовательного развития и усиления.
За последние три десятилетия Арцах прошёл серьёзный путь государственного строительства. Наш народ эффективно решил поставленные перед ним самые сложные задачи. Мы защитили наше государство, его независимость и свободу, восстановили практически полностью разрушенную в ходе войны экономику и перешли в стадию стабильного развития.
В настоящее время мы уверенно развиваем практически все отрасли экономики, последовательно повышаем жизненный уровень народа. Продолжается процесс международного признания Арцаха. Наша страна изо дня в день становится узнаваемой в мире и налаживает тесные связи с разными объединениями.
В течение всех этих лет мы всегда чувствовали особую заботу Матери-Армении в отношении Арцаха. Невозможно представить наши достижения и победы без действенного и непосредственного участия Республики Армении.
И сегодня мы совместно решаем большие и ответственные задачи. Мы все настроены решительно и сделаем всё возможное, чтобы завтрашний день стал надежным, а наша родина - более сильной и процветающей.
Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал. Наш народ, наша армия и всё армянство в любой момент даст достойный отпор на всякое посягательство на нашу свободу и независимость.
Слава свободному и независимому Арцаху!
Слава Матери-Армении
Слава героическому армянскому народу!».