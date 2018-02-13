Саакашвили призвал Меркель и ЕС оказать ему помощь в противостоянии с властями в Киеве

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился с призывом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и Евросоюзу помочь ему в противостоянии с украинскими властями и президентом Петром Порошенко, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если Европейский союз и, прежде всего, канцлер Ангела Меркель ничего не предпримут, Украина развалится, - заявил он в опубликованном во вторник интервью таблоиду Bild. - Порошенко разрушает эту страну, он хочет меня убрать подальше, поскольку я борюсь с коррупцией".

Саакашвили рассказал, что "подвергся в Киеве нападению людей в масках, которые схватили его, угрожали и перевезли на частном самолете в Польшу". "За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко", - утверждал он. Одновременно Саакашвили отметил, что хочет вернуться назад на Украину.

"Запланированы крупные демонстрации, и я вернусь на Украину законным путем", - сказал он.





