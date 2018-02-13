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США выделят $200 млн на гуманитарную поддержку Сирии


США намерены выделить дополнительно $200 млн на поддержку гуманитарных усилий в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"По состоянию на январь мы направили на гуманитарную помощь Сирии $216 млн, сегодня объявляем о выделении еще $200 млн для поддержки усилий по обеспечению стабильности, что является приоритетным в освобожденных районах Сирии", - сказал он.



 




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