Международный олимпийский комитет понес убытки в размере более $99 млн

Международный олимпийский комитет (МОК) отчитался об убытках в размере более $99 млн за 2017 год. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на финансовый отчет организации.

Издание отмечает, что организация планировала завершить год с более благоприятными финансовыми показателями, так как в 2017 году не проводились Олимпиады. Кроме того, ранее МОК заключил ряд крупных спонсорских контрактов на период с 2017 по 2020 годы.

В отчете указано, что Национальный олимпийский комитет (НОК) США получил по программе развития от МОК дотации в размере, превышающим суммарные показатели всех остальных комитетов - $91,6 млн (на финансирование остальных комитетов суммарно было выделено $77,9 млн). Также МОК отчитался о заключении в 2017 году контракта на строительство новой штаб-квартиры организации на сумму около $130 млн.