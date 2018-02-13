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Власти Таиланда запретили банкам операции с криптовалютами


Банк Таиланда запретил финансовым организациям королевства проводить любые операции с криптовалютами. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

"Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли", - цитирует издание циркуляр, выпущенный регулятором. Таиландским банкам также запрещено выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег, рекомендовать клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.

Ограничения объясняются опасениями Банка Таиланда, что "криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма".

 

 




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