В президенсткой резиденции состоялась официальная церемония прощания с президентом Болгарии

В резиденции Президента Армении сегодня состоялась официальная церемония прощания с прибывшим с государственным визитом в Армению Президентом Республики Болгария Руменом Радевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

До этого президенты Серж Саргсян и Румен Радев провели короткую встречу, на которой подвели итоги визита президента Болгарии.

«Уважаемый г-н президент, г-жа Радева, хочу еще раз выразить свою радость по поводу Вашего визита и с удовлетворением констатировать, что Ваш визит нашел очень позитивный отклик в нашем обществе. И это один из тех случаев, когда приятное сочетается с пользователем: мы достигли ряда договоренностей, с другой стороны, реакция нашего общества, действительно, говорит о том, что Болгария и ее народ пользуются уважением у нашего народа.

Уверен, что и в ходе проведенных накануне в Ереване встреч Вы видели это отношение, и надеюсь, что состоялись эффективные встречи», – сказал президент Саргсян.

Президент Болгарии в свою очередь поблагодарил президента Саргсяна и г-жу Риту Саргсян за приглашение и исключительно теплый прием, подчеркнув, что вчера в Ереване, действительно, чувствовали себя как дома.

«То же самое можно сказать и об отношении Болгарии к вашей стране и народу. Я очень рад, что мы смогли активизировать наши отношения и придать им новый импульс. Очень важно создать позитивную атмосферу в политической сфере. Я могу с уверенностью сказать, что накануне я укрепился в мысли, что отношения между нашими народами, действительно, очень теплые. Особенно хотелось бы упомянуть о школе имени Пейо Яворова, где мы удостоились весьма теплого приема.

Безмерно рад, что бизнес-среда активизирует свою деятельность. У нас будут еще два меморандума, что послужит большим стимулом для развития сотрудничества. Большие ожидания связываю с бизнес-форумом в Бургасе в июне», - сказал президент Болгарии.

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибыл Президент Республики Болгария Румен Радев.

В рамках визита состоялись встречи Президента Республики Болгария с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

В рамках государственного визита в Армению Президент Республики Болгария посетит также Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо» и среднюю школу №131 имени Пейо Яворова.

В рамках государственного визита Президента Болгарии в резиденции Президента после отдельной беседы президентов Сержа Саргсяна и Румена Радева состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, после чего прошла церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Болгария в ряде отраслей.В частности, подписаны: соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О взаимной защите секретной информации»; соглашение между Республикой Армения и Республикой Болгария «О регулировании трудовой миграции»; соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере информационных технологий и связи»; план действий между министерством культуры Республики Армения и министерством культуры Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере культуры на 2018-2020гг.».