Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

На заседании Совета старейшин Еревана произошел скандальный инцидент


На первом заседании этого года Совета старейшин Еревана - 13 февраля,  произошел скандальный инцидент. Заседание было прервано, когда члены фракции партии «Еркир цирани» принесли на заседание тары с гнилой сточной водой из ереванского района Нубарашен, из-за чего в этом районе распространился невыносимый запах. Как передает «Арменпресс», началась потасовка, заседание Совета старейшин Еревана прервано. Некоторые из присутствующих удалились из зала заседаний.




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