В городе Агарак действует центр продаж и обслуживания абонентов Ucom

В городе Агарак, расположенном в Сюнийской области на юго-западе Армении, всего в 2-3 км от границы с Ираном уже действует центр продаж и обслуживания абонентов Ucom. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью компании Ucom.

«Мы рады, что жители Агарака получили возможность смотреть качественный телевизионный контент, а также воспользоваться быстрым фиксированным и мобильным интернетом и высококачественной телефонной связью. Мобильный интернет Ucom, как Вы знаете, в 2017 году был признан самым быстрым в Армении. Как армянская компания мы не только благодарны за доверие именно армянскому оператору, но и будем стараться предоставить идентичные услуги во всех регионах страны», - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

«Я очень довольна качеством услуг: телевидением, интернетом, телефонией. Вот пришла, чтобы продлить контракт», - сказала Асмик Геворгян, верный абонент Ucom в течение уже 2 лет.

«Я бы посоветовал всем воспользоваться услугами данного оператора. Вне зависимости от выбранного тарифного пакета, скорость связи просто замечательна», - выразил свое удовлетворение другой абонент Ucom – Левон Аванесян.

По словам руководителя центра продаж и обслуживания абонентов Ucom в Агараке Ани Баграмян, несмотря на то, что фиксированные услуги Ucom уже давно доступны всем жителям Агарака, сам центр продаж лишь только открыл свои двери для текущих и будущих абонентов. Абоненты в основном молодые и требовательные. По их убеждению интернет должен быть исключительно высокоскоростным, а выбор телеканалов большим и с качественным телевизионным контентом. На сегодняшний день Ucom именно та армянская компания, которая полностью отвечает требованиям самых строгих клиентов.