В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья

О создании Глобальной коалиции счастья, в которую вошли шесть стран - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения - было объявлено в понедельник на проходящем в Дубае 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit). Он посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

На церемонии подписания соглашения о создании Глобальной коалиции счастья лично присутствовал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Подписи под документом поставили министры всех шести стран.

Коалиция во имя счастья народов

"Мир нуждается в новых формах коалиций, которые бы работали во имя благополучия и счастья народов", - заявил Аль Мактум.

"Глобальная коалиция счастья отражает идею, в которой устремления ОАЭ встречаются с амбициями разных наций по всему миру, нацеленными на создание лучшего будущего для всех, - подчеркнул премьер-министр. - Настало время объединить усилия правительств для формирования новых подходов и механизмов, которые позволят добиться счастья для людей и улучшить качество их жизни".

"Мы воспринимаем счастье народов как показатель эффективности правительства, важный индикатор оценки его политики и программ. В то же время счастье - это общая цель, для достижения которой взаимодействуют правительства и частный сектор".

Новая коалиция, продолжал Аль Мактум, это "возможность для ее членов обмениваться идеями и опытом, а также поучиться нашему опыту и показать видение ОАЭ в отношении важности счастья как окончательной цели деятельности любого правительства".

По его мнению, "инвестиции в счастье обеспечивают безопасность, мир и сосуществование между народами, счастье противостоит ненависти и экстремизму". "Мы ожидаем, что Глобальная коалиция счастья ляжет в основу положительных изменений в мире", - заявил премьер-министр ОАЭ.

Эмираты - образец для подражания

В ОАЭ, где власти добились очень высокого уровня жизни населения и последовательно внедряют современные технологии в различные сферы жизни и экономики, термин "счастье" стал одним из важнейших критериев и целей работы государственных органов разного уровня.

По мнению властей страны, эмиратцы должны жить комфортно и благополучно, пользоваться достижениями технического прогресса и вносить собственный ощутимый вклад в формирование счастливого и благостного будущего не только для ОАЭ, но и арабского региона и всего мира.

Подход правительства ярко иллюстрирует тот факт, что в составе кабмина ОАЭ существует пост государственного министра счастья и благополучия. Его в настоящее время занимает женщина - Ухуд бинт Халафан ар-Руми.